14:42 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Материал против гололёда изобрели в Казахстане
На Kaztraffic-2023 презентовали новый противогололедный материал без содержания соли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.
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В отличие от традиционных ГПМ, разработанный в Казахстане состав эффективно противостоит образованию льда, не портит обувь, не разрушает асфальт и не вредит экологии.
В Минтранспорта отмечают, что главная особенность отечественной разработки — способность растапливать лед в широком диапазоне низких температур — от 0 до −30°C. Благодаря этому противогололедные свойства долго сохраняются после первичного растапливания наледи.
При этом содержащийся в составе кальций укрепляет прочность бетонных покрытий и защищает их поверхность от шелушения, а фосфор благоприятно воздействует на придорожные зеленые насаждения.
Авторы изобретения отмечают, что в отличие от существующих противогололедных жидкостей, в формуле нового реагента отсутствует хлористый натрий или обыкновенная соль, которая разрушает дороги, губит растения и портит обувь и детали автомобилей.
После апробации на опытном участке институт планирует привлечь инвесторов и запустить широкое производство нового противогололедного средства.