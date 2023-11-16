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14:02 (мск), источник: Pchela.News

Жителей Челябинской области напугало нашествие бобров на берег реки Миасс

В Миассе на берегу реки бобры начали масштабную стройку, чем не на шутку напугали местных жителей. Несколько тополей были почти полностью спилены мощными зубами и грозили упасть на дом и электрические провода. О противостоянии бобров и людей рассказали в Центре управления региона.

Источник: соцсети

Миассцы пожаловались на нашествие бобров в соцсетях. Зубастые зверьки начали строить плотину неподалёку от частного сектора на улице Малой Набережной.

— Напротив моего дома растут два больших старых тополя. На улице Малой Набережной, 1, частный сектор. Одно дерево уже практически доедают бобры, второе тоже на подхвате. Скоро оно может упасть на мой дом и на электрические провода, которые идут по всей улице, — рассказала жительница Миасса Дарья Фокина в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте».

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На сообщение отреагировали в администрации Миасса. Начальник территориального отдела «Южный» Руслан Ветлугин обследовал место, после чего опасные тополя спилили, а бобры остались не у дел. Как пошутили в ЦУР, — главное, чтобы зверьки не начали мстить.

Ранее в национальном парке «Зигальга» рассказали, как идёт подготовка к долгой зиме у бобров. Они заканчивают обновление жилищ и запасаются продовольствием. По словам сотрудников нацпарка, к работе подключилось всё семейство. Например, чтобы убрать ил, скопившийся у входа в дом, молодёжи поручают баламутить воду.

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