Откуда берётся предновогодняя депрессия, и как её пережить: советы психолога

Предновогодняя депрессия признаётся психологами как отдельное заболевание, а вот психиатры придерживаются общего понятия депрессии без деления на конкретные ситуации.
Обычно она протекает на фоне каких-то грядущих праздников и событий. Существует множество факторов, которые могут повлиять на возникновение подавленного состояния. Одной из причин клинический психолог областной психоневрологической больницы № 1 Евгения Сачук выделила — неправильные установки, связанные с «культурой потребления».
— Дело в том, что обществу навязывают мнимую необходимость идти в гости к тем, кого, возможно, человек и не хочет видеть, делать покупки, которые может быть ему и не нужны, — рассказала специалист.
К депрессивному состоянию могут привести подведение итогов и несбывшиеся надежды. При написании списка целей на год психолог рекомендует не планировать что-то грандиозное, стоит здраво оценивать свои силы. Если что-то вдруг не получилось, нужно не расстраиваться, а сделать выводы, подумать, что можно сделать для того, чтобы в следующем году добиться исполнения всего запланированного.
— Без неудач не бывает взлётов, и это нормально, — уверяет Евгения Сачук. — Постарайтесь понять, что неудача — это тоже результат, это значит, что нам есть, что совершенствовать в своей жизни. Тревожным людям надо постараться отпустить ситуацию, потому что идеального ничего не бывает, и не всегда всё идёт так, как мы хотим.
Чтобы не впасть в это подавленное состояние, психолог советует не кидаться с головой в дела в последний момент. Лучше всё запланировать, заранее продумать, кому какие подарки купить и понять, какая сумма на это потребуется.
— Когда у нас есть какой-то определённый порядок действий, организму проще к этому подготовиться, принимать предстоящие праздники, траты, вклад сил и потихоньку начинать с этим справляться, — пояснила Евгения Сачук.
И конечно не стоит забывать, что праздник — это радостное событие, а не тяжёлая обязанность. Проводите больше времени с семьёй, близкими и друзьями. Если случилось так, что близких людей нет, то можно вспомнить и ушедших людей. Например, поставить за новогодний стол пустой стул — это тоже определённая помощь самому себе.
— Нужно оставить в стороне эту безумную гонку за совершенством, за какими-то социальными традициями. Просто получайте удовольствие и радуйте себя, — добавила психолог.
Можно даже заняться физической активностью. При этом не обязательно трудиться в зале до изнеможения. Чтобы зарядиться праздничным настроением, достаточно отправиться на прогулку по городу, тем более, что уже совсем скоро он станет ярким и нарядным. В декабре на главной площади Челябинска появится ледовый городок. Его темой южноуральцы выбрали «Малахитовую шкатулку», а мэрия уже показала видеопрезентацию будущей площадки. Также к Новому году улицы украсят гирляндами и светящимися деревьями, из бюджета на это выделят более 133 миллионов рублей.
Однако на дворе ещё осень — период, когда человек может стать вялым, тревожным, часто у него пропадает желание активно двигаться, ухудшается настроение. Чтобы это время не застало врасплох, пройдите наш тест и узнайте, грозит ли вам осенняя депрессия, и если да, то что с этим делать. Чтобы не впасть в хандру «Пчела» предлагает провести осень активно, творчески и не прилагая больших усилий — в помощь для этого мы составили топ-5 интересных видов мастер-классов для детей и взрослых. А для тех, кто любит гулять время на свежем воздухе, представляем чек-лист, который поможет подготовиться к променаду в прохладный сезон.
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