13:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Мариинском округе 288 жителей трёх посёлков оказались изолированы
Следователи проверят обрушение моста в Мариинске, изолировавшее посёлки.
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Следователи организуют доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за обрушения деревянного моста через реку Кию в Мариинском округе. 288 жителей посёлков Таёжно-Михайловка, Таёжно-Александровка и Туйла оказались изолированными от других посёлков и соцобъектов.
«В посёлки дополнительно передали продукты питания. Также сотрудники спасательного отряда Мариинска помогли двум жителям Кемерова перебраться с того берега», — пишет глава Мариинского округа Александр Кривцов.
Местная администрация сообщила жителям, что мост наладят после того, как замёрзнет река. Пока к людям приезжают с медицинской и другой помощью на катерах. По словам представителей муниципалитета, запасы продуктов питания, углём, ГСМ, лекарствами и предметами первой необходимости в посёлках есть на два месяца.
Мариинские жители тем временем добавляют, что мост сносит каждый год и каждый год его ремонтируют.