14:36 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Вице-мэр Анна Терешкова рассказала об украшении Новосибирска к Новому году
В Новосибирске к Новому году улицу Ленина снова сделают пешеходной и праздничной.
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Об этом «АиФ-Новосибирск» рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
Для транспорта участок улицы Ленина до пересечения с Советской закроют с 17 ноября по 1 февраля. По словам Терешковой, на территории появятся полюбившиеся горожанам прошлогодние украшения.
«Снова сделаем полюбившийся многим подвесной потолок, поставим ёлки, украшенные шарами. При этом само оформление будет немного другое. Будут организованы фотозоны, где все смогут сделать праздничные снимки на память», — отметила вице-мэр.
Кроме того, в этом году на улице Ленина пройдет парад игрушек, в котором жители смогут принять участие, надев тематический костюм. При этом от тематики дракона как символа 2024 года власти решили отказаться.
Также в планах у мэрии — украшение Первомайского и Театрального скверов и традиционный фестиваль снежных баб в парке «Арена». Главный каток на этот раз зальют в Центральном парке.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске к Новому году зальют полсотни катков.