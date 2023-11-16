14:57 (мск), источник: Комсомольская правда
МЧС Башкирии экстренно предупреждает о мокром снеге и гололеде
Жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погодных условий.
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В Башкирии ожидается опасная погода. Мокрый снег и гололед прогнозируются 17 ноября синоптиками. Региональный МЧС просит жителей Башкирии быть осторожными на дорогах и улице.
— В отдельных районах республики прогнозируются отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На автодорогах ночью и утром гололедица, — говорится в обращении ведомства.
Уточняется, что в пятницу ожидается облачная и ветреная погода. Ситуацию будет осложнять и туман, который опустится утром и ночью. По словам метеорологов, видимость упадет до 500 метров.
Температура воздуха 17 ноября ночью и днем опустится до −2…+3°.