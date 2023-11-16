15:14 (мск), источник: Сиб.фм
Лауреатом премии «Человек года» стала преподаватель НГУ
Екатерина Кузнецова, преподаватель НГУ, стала победителем премии «Человек года».
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Старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций Гуманитарного института НГУ Екатерина Кузнецова стала лауреатом премии «Человек года».
Екатерина родилась в Новосибирске, где окончила отделение журналистики в Государственном университете. С 2000 по 2015 была ведущей на «ГТРК Новосибирск».
Помимо педагогической деятельности, она также является исполнительным директором Сибирского регистра доноров костного мозга и руководителем новосибирского бюро Русфонда.
Екатерина стала человеком года за проведение просветительской кампании «Спаси жизнь — стань донором костного мозга» в образовательных учреждениях СФО.
Уточним, что это первый случай за 13 лет, когда женщина получила главную премию «Человека года».