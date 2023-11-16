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15:25 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородстат рассказал, кто и где больше курит

16 ноября отмечается День отказа от курения.

90% нижегородок признались, что не курят. Об этом сообщает Нижегородстат в рамках Дня отказа от курения, который отмечается 16 ноября.

Некурящих мужчин в регионе — всего 61%.

При этом 60,3% мужчин, проживающих в городе, не курят, в сельской местности таких 63,9%. Некурящих женщин: в городах — 89,1%, на селе — 94,3%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как избежать диабета и почему важно знать свой уровень сахара.

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