15:25 (мск), источник: Нижегородская правда
Нижегородстат рассказал, кто и где больше курит
16 ноября отмечается День отказа от курения.
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90% нижегородок признались, что не курят. Об этом сообщает Нижегородстат в рамках Дня отказа от курения, который отмечается 16 ноября.
Некурящих мужчин в регионе — всего 61%.
При этом 60,3% мужчин, проживающих в городе, не курят, в сельской местности таких 63,9%. Некурящих женщин: в городах — 89,1%, на селе — 94,3%.
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