15:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти Калининградской области прокомментировали штрафы за склонение к абортам
Отмечается важность введения доабортного консультирования женщин.
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Власти Калининградской области прокомментировали проект регионального закона о штрафах за склонение женщин к абортам.
Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, врачам нужно вести грамотные консультации женщин о последствиях аборта, и это должно быть только ее решение (в случаях, когда прерывание беременности не производится по медицинским показателям).
Мы считаем крайне важным ввести доабортное консультирование врачей, которые расскажут о всех последствиях такого решения, психологи должны подключаться. Важно, чтобы женщина на начальном этапе со всей полнотой информации приняла решение. Не за нее приняли решение оставлять ребенка или не оставлять… Не то, что мы должны ее агитировать за то или иное решение. Мы должны предоставить ей полноту информации.
Он отметил, что прерывание беременности по желанию в принципе запрещать нельзя, и оно должно проводиться только в условиях больничного стационара с соблюдением всех необходимых требований.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области собираются ввести штрафы за склонение женщин к абортам.