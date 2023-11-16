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Палестино-израильский конфликт
16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией на три месяца с 18 ноября

Ограничения на границе Финляндии и России будут действовать до 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия планирует закрыть границы в ночь с 17 на 18 ноября. Ограничения будут действовать до 18 февраля. На восточной границе прекратят свою работу четыре пограничных пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо.

— Финляндия закрывает пограничные переходы на восточной границе. В ночь с пятницы на субботу они будут закрыты, — заявил премьер-министр на пресс-конференции.

Речь в данном случае идет о российских переходах Торфяновка, Брусничное, Светогорск, Вяртсиля. Пунктами при этом не смогут воспользоваться и россияне, и жители Финляндии. Такое решение принято из-за якобы незаконной миграции в страну.

По некоторым данным, попасть в Финляндию пытаются выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, в том числе Ирак и Сомали. Они запрашивают убежища. Из-за роста числа пребывающих финны решили ввести ограничительные меры.

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