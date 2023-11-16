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17:03 (мск), источник: ТАСС

СПбГУ открыл представительство в Таиланде

В новом представительстве планируют проводить совместные научно-исследовательские и образовательные проекты, конференции, семинары.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открыл представительство в Таиланде на базе Университета Валайлак. Планируется, что оно займется продвижением русского языка, сообщили в пресс-службе вуза.

«Новое представительство Санкт-Петербургского государственного университета появилось на базе Университета Валайлак. В торжественной церемонии в смешанном формате приняли участие ректор Санкт-Петербургского государственного университета член-корреспондент РАН Николай Кропачев, президент Университета Валайлак профессор Сомбат Тамронгтханьявонг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в новом представительстве планируется проводить совместные научно-исследовательские и образовательные проекты, конференции, семинары, а также мероприятия, направленные на продвижение русского языка, истории и культуры.

По данным пресс-службы, в сентябре 2024 года СПбГУ планирует запустить новую образовательную программу по направлению «Туризм» с углубленным изучением тайского языка, где будут обучаться будущие специалисты в области туризма с углубленными знаниями культуры Таиланда. Еще одним перспективным направлением сотрудничества станет медицина.

На сегодняшний день у СПбГУ есть представительства в Корее, Китайской Народной Республике, Испании, Греции, Италии, Иране, Молдавии, Белоруссии и Узбекистане.

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