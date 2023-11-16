15:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
В выходные дни в Татарстане похолодает до −10 градусов
Завтра в Казани возможен небольшой снег.
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(Город Казань KZN.RU, 16 ноября). На следующей неделе в Татарстане ухудшится погода. Жителей республики ждут снег, метель и гололед. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Завтра в Казани синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Температура воздуха составит 0..-2 градуса. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
В выходные дни, 18 и 19 ноября, осадки в Татарстане будут маловероятны. Ночью похолодает до −4..-10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −1..-6. Местами на дорогах сохранится гололедица.
Ночью 20 ноября температура воздуха составит −5..-10 градусов, днем ожидается от −1 до −6. Вечером того же дня и 21 ноября прогнозируется значительное ухудшение погоды: возможны снег, в том числе мокрый и переходящий в дождь, метель и гололед. Ночью синоптики обещают от −2 до −7 градусов, днем потеплеет до +2.