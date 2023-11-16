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16:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Новую дорогу к нижегородскому ЖК «Окский берег» построят за 126 млн рублей

Поиск подрядчика продлится до 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Новую дорогу к ЖК «Окский берег» построят в поселке Новинки в 2024 году. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Согласно информации, заказчиком выступает МКУ «ГУММиД». Поиск подрядчика продлится до 1 декабря, а 5 декабря будет объявлен победитель.

Подрядчику предстоит построить второй подъезд к жилому комплексу — необходимо проложить саму дорогу, нанести разметку, установить ограждение. Также нужно поставить дорожные знаки и обустроить тротуары.

Максимальная цена контракта составляет 126,7 млн рублей. Работы должны быть завершены до конца ноября 2024 года.

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