16:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Новую дорогу к нижегородскому ЖК «Окский берег» построят за 126 млн рублей
Поиск подрядчика продлится до 1 декабря.
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Новую дорогу к ЖК «Окский берег» построят в поселке Новинки в 2024 году. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.
Согласно информации, заказчиком выступает МКУ «ГУММиД». Поиск подрядчика продлится до 1 декабря, а 5 декабря будет объявлен победитель.
Подрядчику предстоит построить второй подъезд к жилому комплексу — необходимо проложить саму дорогу, нанести разметку, установить ограждение. Также нужно поставить дорожные знаки и обустроить тротуары.
Максимальная цена контракта составляет 126,7 млн рублей. Работы должны быть завершены до конца ноября 2024 года.