16:14 (мск), источник: РБК
Швыдкой исключил объединение Большого и Мариинского театров
Валерий Гергиев может возглавить оба учреждения, но объединены они вряд ли будут, сказал Швыдкой.
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Большой и Мариинский театры объединены не будут, но дирижер Валерий Гергиев может возглавить оба. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Сейчас Гергиев — худрук и гендиректор Мариинки.
«То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
О том, что Гергиев может стать руководителем Большого театра, ранее сообщил источник РБК, знакомый с обсуждением вопроса.
На данный момент должность генерального директора Большого занимает Владимир Урин. Источник Mash говорил, что он может покинуть театр до конца года.
В марте прошлого года президент России Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинки по аналогии с существовавшей в прошлом дирекцией императорских театров.
Гергиев отмечал, что реализация этой идеи «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».
Дирекция императорских театров была учреждена в 1766 году императрицей Екатериной II как государственное учреждение, осуществлявшее управление императорскими театрами. В марте 1917-го ее преобразовали в управление государственными театрами.