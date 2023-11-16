Главное
Палестино-израильский конфликт
16:20 (мск), источник: АиФ Крым

Крымчан, которые критикуют СВО, предложили выдворять с полуострова

В республике предложили ужесточить наказание для тех, кто плохо говорит о России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Крым 24».

Руководитель Центра управления региона в Крыму Александр Макарь предложил ввести более строгое наказание для тех, кто находится на полуострове и негативно говорит о России. В сети периодически появляются новости о том, что некоторые крымчане негативно отзываются о проведении СВО и территориальной целостности России, отметил руководитель центра.

На полуострове не должны жить люди, которые выражают неприязнь к России, подчеркнул председатель Крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта