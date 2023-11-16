16:20 (мск), источник: АиФ Крым
Крымчан, которые критикуют СВО, предложили выдворять с полуострова
В республике предложили ужесточить наказание для тех, кто плохо говорит о России.
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Об этом сообщает «Крым 24».
Руководитель Центра управления региона в Крыму Александр Макарь предложил ввести более строгое наказание для тех, кто находится на полуострове и негативно говорит о России. В сети периодически появляются новости о том, что некоторые крымчане негативно отзываются о проведении СВО и территориальной целостности России, отметил руководитель центра.
На полуострове не должны жить люди, которые выражают неприязнь к России, подчеркнул председатель Крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.