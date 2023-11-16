16:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Опять метель. Горы Сочи снова засыпает снегопадом
На Красной Поляне в Сочи за день выпало несколько сантиметров снега.
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В горах Сочи с ночи 16 ноября и в течение всего дня, не переставая, идет снег. Белоснежные хлопья засыпали склоны и дорожки, запорошили скамейки и подъемники и даже залепили объективы некоторых онлайн-камер.
Уже утром высота свежего снега местами составила 2−3 сантиметра, а видимость из-за осадков и тумана сократилась до 100 метров. При этом, ничего не таяло из-за низких температур. Горнолыжный курорт сообщал, что некоторые столбики термометров показывали небольшой морозец −1 градус.
Чем ниже высота над уровнем моря, тем «мокрее» становятся осадки. И если на высоте 2320 метров преимущественно идет мокрый снег, то ниже — на отметках 1600 и 1100 метров уже льет дождь, как и на побережье курорта. Не зря отопительный сезон в горах начался раньше, чем в прибрежных зонах. Такое решение было связано как раз с разницей температур.
Напомним, первый снег в Сочи выпал утром 9 октября. Снегопад несколько дней практически не унимался в горном кластере курорта, но практически сразу таял из-за плюсовых температур. Однако это не помешало первому энтузиасту открыть свой личных горнолыжный сезон. 11 октября молодой человек совершил спуск на сноуборде по едва припорошенному склону.
К слову, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Сочи. Дожди, ливни с грозами, сильный ветер и вероятность формирования смерчей над морем по данным метеорологов сохранятся до 17 ноября включительно.