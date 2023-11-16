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16:41 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Мэр назвал ФК «Краснодар» главным открытием года

2023 год называют «годом открытий» в Краснодаре.

Источник: KrasnodarMedia.su

Однако, мэр города Евгений Наумов убежден в том, что главное открытие этого года — футбольный клуб (ФК) «Краснодар». Глава города утверждает, что такой хорошей игры в истории Кубани еще не было.

— Я очень люблю спорт и для меня открытие то, как наш ФК сейчас играет, — говорит Евгений Михайлович.

Мэр с гордостью рассказывает о том, что в истории города такого еще не было. Евгений Наумов также сделал акцент на том, что такую игру «Краснодар» показывает «без ярких легионеров» — большинство игроков выросло на Кубани и все они являются воспитанниками академии футбола Краснодара.

Дмитрий Булыкин откровенно высказался об игре «Краснодара» в этом сезоне.

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