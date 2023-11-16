16:41 (мск), источник: Нижегородская правда
Организаторы перенесли финал конкурса «Мисс Нижний Новгород»
Изначально он должен был состояться 11 декабря.
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Финал конкурса «Мисс Нижний Новгород» пройдет в пространстве ЦЕХ* 14 декабря. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказала организатор и идейный вдохновитель проекта Екатерина Чудакова.
Напомним, финал «Мисс Нижний Новгород» должен был состояться 11 декабря в «Академии Маяк» им. А. Д. Сахарова. Однако меньше чем за месяц до события дату и место проведения конкурса организаторы решили поменять.
«Перенесли с 11 на 14 декабря, потому что 14 декабря — это четверг, более удобный день для наших гостей, которые приезжают на конкурс со всей России и со всего мира», — рассказала Екатерина Чудакова.
По словам организатора, изначально не ожидалось такого количества желающих посмотреть финал. По самым скромным оценкам, на конкурсе красоты соберется около 400 зрителей.
«Пространство ЦЕХ»* в отличие от «Маяка» может вместить в себя больше гостей", — добавила Екатерина.