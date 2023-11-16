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16:50 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В зоне СВО погиб уроженец Ростовской области

В зоне проведения спецоперации погиб уроженец Ростовской области.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

О смерти Сергея Купрея стало известно 16 ноября.

Военнослужащий родом из хутора Потапова Тацинского района. Однако в донском регионе он жил не всегда. Сергей обосновался на севере России, в городе Усинске Республики Коми.

Мужчина служил старшим разведчиком. Он был одним из тех, кто отправился в зону проведения СВО. Сергея ранили, когда он выполнял боевое задание. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Когда состоится прощание и похороны погибшего, неизвестно.

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