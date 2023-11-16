«Вылили кофе в сумку, боролись за место на сцене»: Победительница конкурса «Краса России» Екатерина Романова честно рассказала об интригах за кулисами

«Не хватило двух сантиметров».
Блеск вечерних платьев, улыбок и софитов, звук каблуков и аплодисментов… В России снова выбрали самую красивую девушку. За победу в конкурсе «Краса России» боролись 52 девушки из разных уголков страны. Финал прошел в Сочи 15 ноября. Корона досталась жительнице Петербурга, 23-летней Екатерине Романовой. Обворожительная шатенка, с карими глазами, пухлыми губами и смуглой кожей — она не оставила ни малейшего шанса своим соперницам. Впрочем, это и неудивительно, учитывая, что девушка сейчас работает моделью и стремится сниматься в кино. Катя — уроженка Новокузнецка, окончила режиссерский факультет в Петербурге, но в качестве актрисы дебютирует в январе-феврале. А еще она занимается боксом, любит танцевать и наводить красоту.
Кстати, это не единственный титул, который получила Екатерина — она стала еще и «Мисс Комсомольская правда».
К слову, в России — стране, где, как ни крути, живут самые красивые девушки планеты — выбирать красоток любят. Это национальное достояние! Даже конкурса национального уровня у нас два: «Мисс Россия» и «Краса России». Между собой они немного отличаются: в последнем упор больше делается на шоу, а в первом — на дефиле. Кстати, до «Мисс России» Екатерине Романовой не хватило буквально двух сантиметров! Об этом она сама призналась в интервью spb.kp.ru.
— На «Мисс Россия» меня тоже приглашали, но у них там рост от 172 сантиметров, а у меня 170! Может быть, они со временем изменят это требование, и я тогда с радостью поучаствую, — говорит она.
На «Красе» у организаторов тоже высокие требования к девушкам. Например, Кате сказали «подсушиться», а кому-то пришлось изрядно похудеть или, например, привести в порядок кожу.
— Две недели я ела один белок и клетчатку, чтобы рельеф был более выразительный на сцене, — делится с spb.kp.ru краса России. — В Сочи мы две недели вставали в 7 утра, в 7:30 уже зарядка, потом репетиции, съемки. Вот это было мое кардио! Но перед самым финалом я позволила себе пиццу…
Пицца не помешала Екатерине ярко выступить в финале. Ее национальный костюм запомнился всем: черные лаковые ботфорты и мини-юбка, стальной корсет и крылья. К слову, наряд не только подчеркивал роскошные формы девушки, но и отсылал к Кемеровской области, которую она представляла.
— Юбка, сапоги и крылья символизируют уголь, которым богата наша земля. А корсет выполнен из Кузбасской стали, — пояснила оригинальную задумку победительница. — Концепт мы придумали с мамой, а дизайнер мастерски смог его воплотить. На костюм ушло немало — больше 40 тысяч рублей.
К слову, поддерживали Катю очень горячо. Вся семья смотрела прямую трансляцию у себя в Новокузнецке, а по их времени это, между прочим, 4 утра! В Петербурге подружки вообще пошли в кафе — болеть за свою красотку на большом экране. Написали даже одноклассники — все желали удачи.
Болел за Екатерину и ее возлюбленный. Но к короне колечко пока не прилагается. Пара не планирует в ближайшее время жениться. Хотя такую красотку могут и увести… Но парень не переживает и не ревнует.
— А почему он должен ревновать? — кокетничает красотка. — Наоборот, гордится мною!
А вот на самом конкурсе страсти кипели: девушки бывало ссорились — что поделать: конкуренция. В сумку одной из конкурсанток вылили кофе — прямо на сценические костюмы! Катю же пытались «выселить» из первой линии сцены, где она всегда стояла.
— Бывало выйду на сцену во время репетиций, а кто-то из девочек уже туда встал, — возмущается красотка. — Но я с гордо поднятой головой проходила и занимала свое место.
Эта уверенность пригодится девушке на международном конкурсе «Мисс Земля». Он пройдет в 2024 году на Филиппинах. Уверены, такая участница задвинет на заднюю линию всех девушек планеты.
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