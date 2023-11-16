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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Четыре отремонтированных вагона метро выпустили на линию в Самаре

В самарском метрополитене на линию выпустили отремонтированные вагоны.

В Самаре продолжается масштабное обвноление подвижных составов метрополитена. В областной столице провели обкатку 4 отремонтированных вагонов.

По информации городской адсинистрации, обновленные вагоны направили на линию для регулярных перевозок пассажиров. Кроме того, на следующей неделе планируют отправить в рейс еще один электропоезд, в его составе также будут отремонтированные вагоны. Срок эксплуатации капитально отремонтированных вагонов продлили еще на 15 лет.

Капитальному ремонту подверглись все узлы, детали и агрегаты, отслужившие свой срок. Между вагонами установили защитные устройства, благодаря которым сократится число падений пассажиров за платформу. Подрядчики уделили повышенное внимание безопасности по всем направлениям.

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