17:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Четыре отремонтированных вагона метро выпустили на линию в Самаре
В самарском метрополитене на линию выпустили отремонтированные вагоны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самаре продолжается масштабное обвноление подвижных составов метрополитена. В областной столице провели обкатку 4 отремонтированных вагонов.
По информации городской адсинистрации, обновленные вагоны направили на линию для регулярных перевозок пассажиров. Кроме того, на следующей неделе планируют отправить в рейс еще один электропоезд, в его составе также будут отремонтированные вагоны. Срок эксплуатации капитально отремонтированных вагонов продлили еще на 15 лет.
Капитальному ремонту подверглись все узлы, детали и агрегаты, отслужившие свой срок. Между вагонами установили защитные устройства, благодаря которым сократится число падений пассажиров за платформу. Подрядчики уделили повышенное внимание безопасности по всем направлениям.