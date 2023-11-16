17:22 (мск), источник: Клопс.ru
«Дочь “зависла”, потом начались судороги»: в Калининграде учительница спасла на уроке третьеклассницу с эпилепсией
Во время ЧП в школе не было медика.
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Во время урока в калининградской школе у девятилетней ученицы начался приступ эпилепсии. Учительница сумела оказать девочке грамотную помощь, а вот медика на месте не было. Об этом «Клопс» рассказала мама пострадавшего ребёнка Екатерина.
Диагноз «эпилепсия» девятилетней Лизе (имя изменено) поставили в полтора года, заболевание передалось по наследству от отца. У девочки не было ни одного серьёзного приступа.
«Изменения показывала энцефалограмма. Лиза могла ненадолго “зависнуть”, сидела и ни на что не реагировала. Бывало, на ходу резко вытянется, и тут же её отпускает — нормально идёт дальше. Был период, когда плохо спала, были проблемы с дыханием. Благодаря лечению состояние улучшилось. Потерь сознания или припадков у дочки ни разу не было», — рассказывает Екатерина и добавляет, что Лиза постоянно принимает препараты.
Когда девочка пошла в первый класс, родители сразу сообщили педагогам о диагнозе и попросили звонить, если заметят малейшие изменения в состоянии ребёнка. Екатерина рассказывает, что накануне приступа, который произошёл в пятницу, 10 ноября, Елизавета была раздражённой, остро реагировала на шум и не хотела идти в школу. Но мама не заострила на этом внимания.
Мчала в школу и представляла страшные картины.
Около 16:55 Лиза позвонила маме и сказала, что не хочет идти на последний урок.
«Я попросила передать трубку Наталье Александровне, но дочь сказала, что учитель вышла. На заднем плане был такой шум, гам, крики! Чувствую, у Лизы прямо раздражение в голосе. Я сказала: “Учитель вернётся, и я с ней поговорю”. Дочь положила трубку, я была уверена, что она перезвонит. Но, оказалось, Лиза решила, что я сама позвоню Наталье Александровне», — вспоминает Екатерина.
Примерно через 20 минут раздался звонок от учителя:
Катерина, что-то с Лизой! Она смотрит в потолок и ни на что не реагирует…".
В тот момент учительница уже стояла возле девочки и держала её сзади.
«Меня как током ударило! Я знаю как проходят приступы: сначала зависание, потом судороги. У меня дыхалку перекрыло, я в пробке, вылетела на встречку, кричу в трубку: кладите её на пол и на бок!» — вспоминает мама девочки.
В трубке Катя слышала приглушённые звуки, дрожащий голос учителя: «Лиза, Лиза!». Дети зашумели, начали двигать стулья…
«У меня в глазах всё плыло, я представляла страшные картины — может быть травма, удар виском, язык западёт — и всё! Я судорожно вызывала скорую, позвонила своей маме — она живёт рядом, кричу: беги в школу, Лизе плохо! Всё как в тумане, не помню, как доехала», — рассказывает калининградка.
«Зрелище не для слабонервных»
У школы уже стояла скорая. Лиза пришла в себя, ей оказали первую помощь. Позже учительница рассказала, что на уроке Лиза «зависла».
«Наталья Александровна не растерялась — держала дочку, попросила детей подать ей телефон. Набрала меня, затем попросила учеников выйти из класса и позвать на помощь. Как только Наталья Александровна положила Лизу на бок, у неё начались судороги. Многие дети испугались, кто-то плакал. На помощь подоспели другие учителя. Дочь держали, потом оказали первую помощь, поили её водичкой», — рассказывает собеседница «Клопс».
Екатерина отмечает, что учителя впервые столкнулись с приступом эпилепсии и сами разволновались, но очень грамотно себя повели.
«Благодаря учителю мы избежали травм, дочку спасли… Конечно, Наталью Александровну потом трясло, я видела её глаза! Я обнимала её и говорила спасибо!» — вспоминает мама девочки.
Сама Лиза помнит только шум на перемене и то, как хотела домой. Екатерина боится представить, что могло случиться, если бы приступ застал дочь на улице.
«Я очень благодарна школе и коллективу — и дочь спасли, и меня успокаивали, а ведь приступы — это зрелище не для слабонервных. Многие родители писали мне, спрашивали, как Лиза: спасибо им за понимание и сочувствие!» — говорит собеседница «Клопс».
Школе необходим медик
Екатерина рассказывает, что в школе № 11 Чкаловска учится около 1 600 детей. Медработник приходит с 9:00 до 15:00, хотя школа работает с 8:00 и почти до 19:00. В день, когда у девочки случился приступ, медика вообще не было в школе.
«При таком скоплении детей может случиться всякое. А если бы учитель Лизы разволновалась и сама бы упала в обморок? Весной на моих глазах мальчик упал с лестницы и сломал руку. Бедному ребенку эту руку задёргали — одни пытались выпрямить, другие что-то приложить! Был бы медик, зафиксировал бы до приезда скорой, чтобы не навредить», — говорит калининградка и добавляет, что в школе немало детей с хроническими заболеваниями.
«Родители больше года обращались в минобразования и просили, чтобы медработник был постоянно. На собрание приезжали представители минздрава и развели руками — если что-то случится, вызывайте скорую», — говорит калининградка.
Редакция обратилась в администрацию Калининграда с просьбой пояснить, можно ли принять в штат учебного заведения медицинского работника. В пресс-службе мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позднее.