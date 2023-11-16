Шнуров о переезде в Германию: я никуда не переехал и не собирался

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я уже, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше», — сказал Сергей Шнуров.
Вчера, 15 ноября, «Комсомольская правда» со ссылкой на слова Валентины Кулигиной, матери бывшей помощницы Сергея Шнурова Анастасии Кулигиной, сообщила, что артист покинул Россию вместе с женой Ольгой Абрамовой, детьми и домашними животными. По ее словам, дочь ездила в Германию, чтобы помочь семье музыканта перевезти вещи и «обустроиться». В настоящее время в отношении Анастасии Кулигиной возбуждено уголовное дело о краже 5,5 млн руб. у Сергея Шнурова.
В середине сентября стало известно, что запланированный на 16 сентября в московских «Лужниках» концерт «Ленинграда» не состоится по не зависящим от организатора причинам. 6 ноября Сергей Шнуров выступил в петербургском клубе «Джаггер» впервые за четыре года. В октябре 2019 года на выступлении группы «Ленинград» на «Газпром Арене» Сергей Шнуров заявил, что это прощальный тур группы.