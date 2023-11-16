Главное
Главные новости к вечеру 16 ноября
19:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Шнуров о переезде в Германию: я никуда не переехал и не собирался

Музыкант Сергей Шнуров опроверг информацию о своем переезде в Германию в разговоре с RTVI. Накануне газета «Комсомольская правда» сообщила, что музыкант купил жилье в Германии и перебрался туда со своей семьей, а в России «у них только обслуживающий персонал».

Источник: РИА "Новости"

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я уже, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше», — сказал Сергей Шнуров.

Вчера, 15 ноября, «Комсомольская правда» со ссылкой на слова Валентины Кулигиной, матери бывшей помощницы Сергея Шнурова Анастасии Кулигиной, сообщила, что артист покинул Россию вместе с женой Ольгой Абрамовой, детьми и домашними животными. По ее словам, дочь ездила в Германию, чтобы помочь семье музыканта перевезти вещи и «обустроиться». В настоящее время в отношении Анастасии Кулигиной возбуждено уголовное дело о краже 5,5 млн руб. у Сергея Шнурова.

В середине сентября стало известно, что запланированный на 16 сентября в московских «Лужниках» концерт «Ленинграда» не состоится по не зависящим от организатора причинам. 6 ноября Сергей Шнуров выступил в петербургском клубе «Джаггер» впервые за четыре года. В октябре 2019 года на выступлении группы «Ленинград» на «Газпром Арене» Сергей Шнуров заявил, что это прощальный тур группы.

Полина Мотызлевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Организатор убийства Политковской помилован за участие в СВО
Классический Ferrari установил рекорд стоимости на аукционе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
музыка