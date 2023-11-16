18:00 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Минздрав предлагает жителям Беларуси бесплатно проверить антитела к 5 инфекциям
Минздрав Беларуси и Роспотребнадзор хотят оценить популяционный иммунитет населения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором хочет оценить популяционный иммунитет населения к некоторым инфекционным заболеваниям, сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Для этих целей с 20 по 24 ноября будет проходить бесплатное тестирование на наличие антител к кори, краснухе, эпидемическому паротиту, коронавирусу SARS-CoV-2, вирусным гепатитам.
Для тех, кто хочет себя проверить, надо заполнить анкету на сайте www.pasteurclinic-anketa.ru. Далее на электронный адрес придет письмо с указанием дальнейших действий. Запись на тестирование проводится исключительно в электронном виде.
В Минске тестирование будет проводиться в двух местах: в 39-ой поликлинике в Брилевичах и в диагностическом корпусе детской инфекционной больницы.