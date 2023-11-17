10:00 (мск), источник: Чемпионат.com
Певица Шакира рассказала, чему научилась после расставания с Жераром Пике
Колумбийская певица Шакира рассказала, чему научилась после расставания с бывшим футболистом испанской «Барселоны» Жераром Пике.
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Колумбийская певица Шакира рассказала, чему научилась после расставания с бывшим футболистом испанской «Барселоны» Жераром Пике.
"Один урок, который я усвоила, заключается в том, что я считала себя гораздо более хрупкой, чем на самом деле. Я поняла, что люди обладают огромной стойкостью и могут преодолеть всё что угодно.
Я также поняла, что дружба длится дольше, чем любовь. И лучший опыт, который я могу передать своим детям — это то, что у них должны быть хорошие друзья, которые будут их эмоциональной поддержкой в будущем, как мои были для меня", — приводит слова Шакиры Hola.
Шакира и испанец Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что бывший футболист изменял певице. Также у пары есть два сына.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.