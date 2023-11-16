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16 ноября, источник: Комсомольская правда

Часть Симферополя останется без газа 17 ноября

Это связано с ремонтными работами на электросетях.

Источник: Комсомольская правда

Часть Симферополя временно останется без газоснабжения 17 ноября в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымгазсети».

— В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давлений в Симферополе будет приостановлена подача газа с 9:00 до 15:00, — говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение затронет абонентов на ул. Шахтеров, 53, 55, 55Б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; пер. Строителей, 48, 50, 52, 54, 56, 58; ул. Полтавской, 41, 43, 45.

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