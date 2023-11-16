18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 16 ноября
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Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 ₽.
Пекин ответил на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин охарактеризовала это высказывание как безответственное.
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией
Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года.
МВД объявило в розыск основателя «Тануки» Александра Орлова
Указывается, что его разыскивают по уголовной статье. Какой именно — не уточняется.
Власти назвали сроки запуска платежной карты для туристов
На данный момент иностранцы не могут рассчитаться в России банковскими картами. У них нет возможности бронировать отели.