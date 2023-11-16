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19:13 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Какой штамм коронавируса циркулирует в Беларуси, рассказали в Минздраве

16 ноября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко рассказал корреспонденту БЕЛТА о ситуации с СOVID-19 в стране.

По данным Александра Тарасенко, с апреля 2022 года в Беларуси наблюдается определенная стабильность в отношении распространения COVID-19. «Сейчас, как и во всем мире, отмечается определенный рост заболеваемости. Ситуация контролируемая», — пояснил он.

Циркулирует разновидность штамма омикрон — «пирола». «Коронавирусная инфекция не покидала нас с 2020 года. В настоящее время в мире вызывает озабоченность циркуляция штамма “пирола”, и сейчас наблюдается определенный подъем. Этот штамм характеризуется снижением продолжительности инкубационного периода: с момента заражения до заболевания проходит три дня, при том, что ранее было пять и более. Заболевание протекает в нетяжелой форме», — рассказал главный государственный санитарный врач.

В Минздраве также рекомендуют населению вакцинироваться, необходимые для прививок препараты есть в наличии.

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