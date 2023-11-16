19:26 (мск), источник: Ведомости
Число посетителей выставки-форума «Россия» достигло 1 млн человек
За 10 дней Международную выставку-форум «Россия» посетили 1 млн человек. Об этом сообщила дирекция выставки.
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Миллионного гостя на выставке приняли 16 ноября. Им стала Светлана Сулейманова из Пензы. Ей подарили три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей. Кроме того, миллионному гостю оплатят проезд в Москву и обратно в родной город.
В дирекции напомнили, что пятисоттысячным посетителем выставки стал семилетний Матвей из Ростова-на-Дону. Он выиграл путевку для всей семьи в Санкт-Петербург. Приз вручила генеральный директор дирекции выставки достижения «Россия» Наталья Виртуозова. «На выставке действительно сбываются мечты и случаются чудеса», — сказала она.
16 ноября на главной алее ВДНХ в Москве начали украшать новогодние ели. Их нарядят в соответствии с традициями и культурой всех 89 регионов России, а 90-м деревом станет голубая ель, символизирующая всю страну.
С 9 ноября до 14 января на форуме-выставке «Россия» проходят дни регионов. Первым субъектом, представившим свою экспозицию, стал Камчатский край.
Международная выставка-форум «Россия» призвана собрать на одной площадке важнейшие достижения страны. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Посетителям ежедневно предлагаются культурно-развлекательные мероприятия и насыщенная деловая программа, концерты, образовательные проекты, открытия новых павильонов и презентации. Выставка продлится до 12 апреля.