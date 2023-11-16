21:17 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
А вот и первый снег: На Молдову идет циклон, который принесет морозы, штормовой ветер и сугробы
Прогноз погоды для Молдовы на 17 ноября 2023 года.
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Днем 17 ноября на севере будет +8, а на юге +13. При этом ночью уже около нуля и местами даже −3.
На выходных на Молдову обрушится циклон, который принесет первый снег. Согласно метеоданным, 18 и 19 ноября по всей стране ожидаются значительные дожди, мокрый снег и порывистый ветер.
Температура воздуха в воскресенье также опустится до +1… +2 градусов днем, ночью до −3. Также ожидаются сильные порывы ветра — до 17−22 м/с.
Ветер переменный, 5−10 м/с.
Ночью будет около 0, днем на уровне +5…+10°С.