16 ноября, источник: Здоровье Mail.Ru
Почему болит голова от запаха духов? Ответ
Вот что об этом говорит наука.
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Человек способен обонять свыше триллиона различных запахов. Однако вы не найдете двух людей, одинаково реагирующих на один и тот же аромат. Хотя некоторые запахи кажется неприятными или отвратительными практически всем (например, запах растворителя или гниющей пищи), наше восприятие других типов запахов может быть гораздо более индивидуальным.
Возьмем парфюм. Одному человеку сильный цветочный аромат может казаться божественно прекрасным, а у другого он может вызывать головную боль. Существует много причин, по которым у человека может возникать физическая реакция на сильные запахи, но вот три самые распространенные из них:
1. Эмоции
Из всех чувств только обоняние имеет прямую связь с нашей эмоциональной сферой. Возможно, потому, что обоняние развивается самым первым из всех чувств. Это означает, что мы не просто ощущаем тот или иной запах, основываясь на тех летучих химических веществах, которые залетают к нам в нос, но вместе с этим ароматом в памяти всплывают все связанные с ним воспоминания.
Например, вы почувствовали запах, ассоциирующийся у вас с чем-то плохим. Возможно, это запах чистящего средства, которым пахло, когда вы лежали в больнице, или это тот же парфюм, которым пользовался ваш бывший. Один вдох, и все эти негативные эмоции обрушиваются на вас, заставляя тело в ответ на стресс выдавать реакцию «борьба или бегство». Такая реакция — стандартный способ привести организм в нужное состояние в ситуации опасности. Поднятый по тревоге мозг начинает рассылать сигналы в разные отделы организма, что приводит в физиологическим изменениям.
Одно из них — чувство напряжения в области головы и шеи. Это связано с вазодилатацией (расширением кровеносных сосудов), что позволяет резко усилить кровоснабжение мозга и других частей тела. Вазодилатация активизирует сенсорные рецепторы кровеносных сосудов, что мы воспринимаем как боль в голове и шее.
2. Проблемы с придаточными пазухами носа (синусами)
Химические вещества, которые активизируют обонятельную систему мозга (их называют одоранты) иногда могут вызывать раздражение в околоносовых синусах. Чаще всего такими одорантами являются дым, хлорка и духи.
Придаточные пазухи состоят из четырех парных наполненных воздухом полостей в костях черепа, сообщающихся с носовой полостью.
Изнутри каждый синус выстлан выделяющим слизь эпителием. Слизь захватывает различные частицы и патогены, которые попадают в нос или в рот, а реснички эпителия изгоняют ее из придаточных пазух, очищая их.
Для того чтобы избавиться от веществ, раздражающе действующих на слизистую синусов, эпителий вынужден вырабатывать все больше и больше слизи, что приводит к симптомам, похожим на аллергическую реакцию, — в дело вступает иммунная система, нарастают вазодилатация и воспаление, и все это может привести к головной боли.
Некоторые летучие химические вещества, присутствующие в запахе сигаретного дыма, формальдегида и определенных чистящих средств, непосредственно воздействуют на тройничный нерв, который передает сенсорные сигналы в мозг. Гиперстимуляция тройничного нерва тоже может вызывать головную боль.
3. Непереносимость запахов (осмофобия).
Хотя осмофобия сама по себе встречается достаточно редко, к ней склонны люди, страдающие от мигрени. Как показало исследование, в 2016 году опубликованное в журнале Cephalalgia, вдыхание сильного аромата в течение двух и более часов способно вызывать приступ у примерно 20% пациентов с мигренью. Чаще всего приступ мигрени вызывают запахи сигаретного дыма, духов, выхлопных газов и продуктов бытовой химии.
Нервная система пациентов с мигренью особенно чувствительна к сенсорным стимулам, особенно к запахам, однако в продромальной фазе (за пару дней или часов до начала приступа), эта чувствительность еще больше обостряется. Запахи, которые в нормальном состоянии не раздражали, начинают казаться невыносимыми. Могут даже появляться фантомные ощущения, связанные с обонянием, — чаще всего, кажется, что что-то горит. Поэтому, даже если раздражающий запах на этот раз не явился «спусковым крючком» для начала приступа, такая реакция на него может быть признаком приближающейся головной боли.