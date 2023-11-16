23:47 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru
Почему шумит в ушах: к какому врачу идти и как лечить
Как избавиться от тиннитуса, и кто подвержен ему чаще всего.
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Звон, шум, свист, щелчки в ушах — неприятные ощущения, вызывающие дискомфорт и мешающие жить нормальной жизнью. Появляются они нередко совсем неожиданно и не исчезают в течение долгого времени. Выясняем, почему шумит в ушах, что делать, если появился такой шум, и как быстро можно с этим состоянием справиться.
Что такое шум в ушах
Научное название шума в ушах — тиннитус. Эта проблема довольно распространена, с ней сталкивается до 20% жителей планеты, причем нарушение чаще возникает у людей старшего возраста. Чаще всего об этой патологии сообщают люди в возрастной категории 60−69 лет, хотя он встречается и у молодых людей, и у людей среднего возраста, и даже у детей.
Звон в ушах мучителен: даже в полной тишине в голове может «играть», довольно фальшиво, целый оркестр, мешающий выполнять привычные действия. Все люди реагируют на звон в ушах по-разному, значительная часть пациентов справляется самостоятельно или привыкает к такому состоянию, даже если не удается избавить их от симптома, но примерно 1% испытывают серьезные страдания. Повышение тревожности, нарушения сна, развитие депрессии у пациентов, страдающих от звона в ушах и шума в голове, — совсем не редкость.
Единого ответа на вопрос «почему постоянно шумит в ушах» найти не получится, ведь звон в ушах — не конкретное заболевание, а всего лишь симптом, указывающий на самые разные патологии. В одних случаях виновата может быть инфекция, в других — прием определенных лекарств. Нередки случаи, когда шум в ушах оказывается следствием акустической травмы, возникшей под действием очень громких звуков, например, на концерте или на производстве.
В группу риска получения акустической травмы входят музыканты, пилоты и работники аэродромов, военные, сотрудники шумных, обычно крупных, производств.
Таким людям очень важно носить специальные шумоподавляющие наушники и вообще выполнять все требования, которые позволят им сохранить слух надолго, а также снизить вероятность появления шума в ушах на фоне акустической травмы.
Как возникает звон в ушах
С кратковременным звоном в ушах сталкивались многие, этот симптом может быть разовым и пройти сам собой. Но так происходит не всегда: бывает, что шум не исчезает, а остается надолго, переходя в хроническую форму. Постоянный шум в голове утомляет, может мешать сосредоточиться на повседневных делах, мешает нормальному общению и даже сну.
Именно поэтому тем, кто хочет вернуть качество жизни, важно разобраться, почему постоянно шумит в ушах, ведь от того, что спровоцировало такое состояние, зависит и то, какое нужно лечение (и нужно ли оно вообще).
Без обследования, почему шумит в ушах и голове, понятно может быть не сразу. По самым разным причинам может нарушаться нормальная передача звуков в головной мозг. Наше ухо состоит из нескольких отделов, а за восприятие звуковых сигналов отвечает внутреннее ухо. Волосковые клетки, которые находятся во внутреннем ухе, в норме улавливают звуковые волны, приходящие через слуховой канал, преобразуя их таким образом, чтобы мозг мог зарегистрировать акустический сигнал и в дальнейшем распознать его.
В том случае, если волоски по тем или иным причинам не могут функционировать полноценно, то и передача сигнала происходит некорректно — мозг начинает «слышать» звуки, которых на самом деле нет.
Каким бывает шум в ушах
Разные люди, вне зависимости от того, почему у них в ухе как будто шумит, описывают свои ощущения по-разному. Одни слышат звон, другие — рев, третьи — свист, щелчки или жужжание. В большинстве случаев речь идет о субъективном звоне в ушах, который слышит только сам пациент. Этот шум может быть громким, тихим, постоянным или эпизодическим.
Иногда звуки эти столь громкие и явные, что человек сомневается в том, что он слышит их только в своей голове, а окружающие и не подозревают о них.
У одних тиннитус самостоятельно проходит без какого-то лечения, а другим требуется терапия.
Однако бывают ситуации, когда пациенту, интересующемуся почему шумит в ушах, причины могут быть названы вполне конкретные, например, особенности строения черепа или патологиях сердечно-сосудистой системы, из-за которых шум и звон могут быть слышны и окружающим, например, врачу. В этой ситуации диагностируется пульсирующий (объективный) звон в ушах.
Почему шумит в ушах: самые распространенные причины
Возрастная потеря слуха — самый распространенный триггер, вызывающий дискомфорт. Согласно статистике, чаще других со звоном в ушах сталкиваются люди от 60 до 69 лет. Но если разбираться, почему еще шумит в ушах и голове, то причины могут оказаться самыми разными:
громкие звуки; прием лекарств, например, аспирина, диуретиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, антидепрессантов; избыток ушной серы; ЛОР-инфекции; проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.
Некоторые триггеры, которые на первый взгляд совсем не связаны со слухом, — например, проблемы с кровяным давлением. Зачастую, если не сразу ясно, почему закладывает уши и шумит в голове, то стоит измерить давление — показатели, превышающие стандартные 120 на 80, и могут быть причиной звона в ушах. В таких случаях достаточно будет нормализовать давление, чтобы избавиться от дискомфорта. Часто именно нарушения в работе сосудов провоцируют пульсирующий тиннитус, который врач может услышать или почувствовать.
Скорее всего, дело в инфекциях, если пациент интересуется, почему шумит правое ухо или почему шумит в левом ухе. Односторонний звон, который также может сопровождаться закладыванием уха — типичный симптом отита. Отит представляет собой воспалительный процесс в среднем ухе, из-за которого нарушается проведение звука от барабанной перепонки до улитки — это дополнительно приводит к появлению эффекта «аутофонии», из-за которого свой собственный голос человек начинает слышать с искажением.
Чаще всего шум в ухе исчезает вместе с другими симптомами болезни: нередко при лечении необходимо пропить курс антибиотиков, которые обязательно должен назначать врач.
Причины, по которым шумит в голове и закладывает уши, могут быть связаны и с другими патологиями, например фибромиалгией, болезнью Меньера, болезнью Лайма, а также с травмами головы и шеи.
Как бороться со звоном в ушах?
Важно понять, почему шумит в ухе, и только после этого начинать лечение. Лучше всего сначала обратиться к оториноларингологу, описать обстоятельства, при которых появился звон в ушах, его характер, частоту, интенсивность. Иногда этого вполне достаточно для того, чтобы понять, что именно стало триггером этого состояния.
Так, жалоба «почему шумит в ухе справа» будет явно указывать на отит, а попытка разобраться, почему кружится голова и шумит в ушах, скорее всего, в дальнейшем подтвердит связь с гипертонией.
Соответственно и универсального лечения, подходящего всем без исключения пациентам, нет и быть не может.
Если проблема вызвана приемом лекарств, то она может быть решена отменой или заменой препарата, при инфекционной болезни помогает антибиотикотерапия, избавить от шума может и банальное извлечение серной пробки.
Все эти назначения и манипуляции проводить должен врач, попытка достать ушную пробку самостоятельно может обернуться повреждением барабанной перепонки и еще большими проблемами со слухом.
Если же понимания, почему шумит в правом ухе или почему появился звон в ухе слева, нет, даже после четкого и подробного объяснения, то в такой ситуации потребуется более тщательное обследование. И методы борьбы с неприятным симптомом могут быть совсем иными — в основном применяются способы, которые влияют на восприятие шума в ушах пациентом.
Например, пациенту может быть рекомендовано ношение слухового аппарата, которое поможет «замаскировать» звон в ушах внешними шумами — это не убирает звуки, но позволяет пациенту не сосредотачиваться только на шуме в его голове.
Другой способ — обращение к психологу. Конечно, такой специалист не поможет в ситуации, когда нужно разобраться, почему при отите шумит в ухе, однако, если природа заболевания неинфекционная, то психотерапия, а конкретно когнитивно-бихевиоральный подход, одобряемый научным сообществом, научит меньше концентрироваться на шуме, сделав его таким образом менее назойливым. Врач может также порекомендовать использовать специальное устройство с белым шумом, который также отвлечет от звона в ушах.
Сам звон в ушах при этом никуда не денется, но жить и работать с ним в голове станет проще, человек научится отвлекаться от него и, может быть, даже перестанет замечать.
Еще один подход — использование противотревожных и других препаратов. Их цель — снизить уровень беспокойства, наладить сон и решить другие проблемы, которые часто возникают у людей, страдающих от звона в ушах. Принимать их необходимо строго под контролем врача, так как важна дозировка, режим приема и отслеживание побочных эффектов. Такие лекарства не показаны в ситуациях, когда из-за отита или другой инфекции болит ухо и шумит в голове, но могут улучшить самочувствие при звоне в ушах, возникшем на фоне возрастной потери слуха или акустической травмы.
Может ли помочь альтернативная медицина, если шумит в ушах?
Далеко не все методы, которые использует традиционная медицина, помогают. А потому пациенты, которые не знают, что делать, если шумит в ушах, надеются на то, что будет найдено что-то, что избавит их от страданий.
Любые методы народной медицины, а также альтернативную терапию, эффективность которой не доказана, нужно применять с осторожностью. Врачи отмечают, что эффект от таких средств скорее «отвлекающий», а добиться существенных улучшений, практикуя их, малореально. Среди альтернативных методов, которые пытаются использовать при борьбе со звоном в ушах, — иглоукалывание или биодобавки, например на основе растения гинкго билоба, а также ароматерапия, йога и гипноз.
Большая часть альтернативных методов направлена на расслабление, а не на устранение самой причины, вызвавшей звон в ушах. Любые подобные методы нужно использовать аккуратно и только после консультации с врачом, ведь, увлекаясь нетрадиционной медициной, не выяснив истинных причин, почему шумит в ушах, можно пропустить серьезные осложнения, которые приведут к необратимой глухоте.