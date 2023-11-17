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09:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Эмблему 80-летия снятия блокады Ленинграда утвердили в Петербурге

Символом стали два луча прожекторов, часто появлявшихся в небе блокадного города.

Источник: Комитет по печати. Санкт-Петербург — Telegram

В комитете по печати Петербурга утвердили эмблему 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Символом события стало пересечение двух лучей, напоминающих свет прожекторов, которые появлялись в небе окруженного города. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

— Эмблему согласовали с общественными организациями ветеранов Великой Отечественной войны и блокадного Ленинграда. Она объединит визуальный ряд оформления всех масштабных торжественных мероприятий, запланированных в дни празднования юбилейной годовщины в Северной столице.

уточнили в пресс-службе комитета

Логотип образовывается на пересечении лучей, подсвечивает цифру 80 и оставляет ее части на втором плане в композиции. В основе используются шрифтовые сочетания, напоминающие советскую типографику военного времени.

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