09:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Эмблему 80-летия снятия блокады Ленинграда утвердили в Петербурге
Символом стали два луча прожекторов, часто появлявшихся в небе блокадного города.
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В комитете по печати Петербурга утвердили эмблему 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Символом события стало пересечение двух лучей, напоминающих свет прожекторов, которые появлялись в небе окруженного города. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.
— Эмблему согласовали с общественными организациями ветеранов Великой Отечественной войны и блокадного Ленинграда. Она объединит визуальный ряд оформления всех масштабных торжественных мероприятий, запланированных в дни празднования юбилейной годовщины в Северной столице.
Логотип образовывается на пересечении лучей, подсвечивает цифру 80 и оставляет ее части на втором плане в композиции. В основе используются шрифтовые сочетания, напоминающие советскую типографику военного времени.