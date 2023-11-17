00:10 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 17 ноября
Этот день является 321-м в григорианском календаре, до нового года остается 44 дня.
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Знаете ли вы, что 17 ноября отмечается Международный день студентов? Так что не забудьте поздравить знакомых учащихся вузов. О том, чем еще ознаменовано 17 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 17 ноября
В 1953 году был открыт доступ в мавзолей Ленина — Сталина.
В 1962 году выходит номер журнала «Новый мир», в котором опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича», так люди узнают имя Александра Солженицына.
В 1995 году вышел последний номер газеты «Тудей».
17 ноября в России отмечается День участкового, в Италии — День защиты черных котов. Кроме того, 17 ноября — Международный день недоношенных детей.
Кто родился 17 ноября
17 ноября в православном календаре
Православные 17 ноября чтут память Преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея, преподобного Меркурия Печерского, Блаженного Симона.
Именины
В этот день именины у Николая, Степана, Порфирия, Ивана, Евгения, Ильи и Александра.
17 ноября в народном календаре
Люди считали, что в этот день необходимо обязательно оставаться дома, а по возможности не выходить даже во двор, не говоря о том, чтобы выйти за забор. Народ верил, что, выйдя из дома, можно столкнуться со злыми духами.
Также злые духи могли и сами пробраться в дом, чтобы утащить раскаленные угли из печи. Потому в этот день даже не давали соседям «огонь», чтобы не ушло счастье из дома. Люди говорили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила».