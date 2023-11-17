00:13 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Еремин день 17 ноября, когда говорят «Наступил Ерема — сиди дома»
Что можно и нельзя делать 17 ноября, когда говорят «Наступил Ерема — сиди дома».
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Православная церковь 17 ноября вспоминает мучеников Ермия и Никандра. В народе отмечают Еремин день. В этот день всегда говорили: «Наступил Ерема — сиди дома». Как правило, с 17 ноября устанавливалась плохая погода.
Народные приметы на 17 ноября
Иней на деревьях указывает на похолодание. Если к 17 ноября уже выпало много снега, то это обещает урожайный год. Комары в ноябре указывают на теплую зиму. Круги, образовавшиеся вокруг солнца, предупреждают о снежной буре.
Что нельзя делать 17 ноября
Не рекомендовалось ничего выносить и выбрасывать из дома. Также не следует давать в долг деньги. Это могло грозить в дальнейшем финансовыми проблемами. В Еремин день чужих людей старались не впускать в дом. Кроме того, 18 ноября запрещалось играть свадьбы. Считалось, что брак мог распасться.
Что можно делать 17 ноября
По традиции, окна в домах закрывали шторами и ставнями. Это делалось для того, что в дом не проникли неприятности. Женщины в этот день готовили, а также занимались рукоделием. Кроме того, по возможности, следует сидеть дома и не выходить из него без надобности.