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Палестино-израильский конфликт
07:51 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

«Если бы не эвакуация, мы потеряли бы надежду». Белорусов и их семьи доставили из Газы в Минск

Самолет со спасенными из сектора Газа белорусами и членами их семей благополучно приземлился в столичном аэропорту. Кошмар, который пережили эти люди, сложно даже представить. Больше месяца они находились в условиях гуманитарной катастрофы — без воды и электричества.

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28
фотографий
28
фотографий

Самолет со спасенными из сектора Газа белорусами и членами их семей благополучно приземлился в столичном аэропорту. Кошмар, который пережили эти люди, сложно даже представить. Больше месяца они находились в условиях гуманитарной катастрофы — без воды и электричества. Наше государство не осталось равнодушным к своим гражданам, которые стали жертвами вспыхнувшего в начале октября палестино-израильского конфликта. Поэтому Президент поручил эвакуировать их вместе с семьями (а среди них есть и дети) и перевезти в Беларусь. Корреспонденты БЕЛТА встретили в национальном аэропорту Минск эвакуационный борт и узнали, каково это — спастись из разрушенной Газы.

Белорусская сторона в контакте с коллегами из Израиля и Египта при содействии России и Катара организовала выход белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. Люди проследовали через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта. Эвакуированных встретили по ту сторону границы.

Спустя несколько часов за ними вылетел рейс «Белавиа». В самолете находились медики и психологи Республиканского отряда специального назначения МЧС «Зубр», которые оказали помощь как взрослым, так и детям. Белорусы с семьями разместились на борту и покинули Египет.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке прошло более месяца. Люди, которые сегодня встречали своих родных в национальном аэропорту Минск, не живут в вакууме — читают новости, смотрят телевизор и знают, что сейчас происходит в секторе Газа. Под обломками любой из разрушенных больниц мог оказаться чей-то близкий человек. Но они наверняка верили: шансы увидеть близких живыми и здоровыми есть. И их эмоции от встречи не описать никакими словами.

Фариз Махди приехал в минский аэропорт из Новополоцка за несколько часов до прибытия самолета. Из Газы эвакуировали семью Фариза: отца, мать и двух братьев.

«Очень ждал этого момента и переживал. То, что происходит, в Газе — это очень сложно. Очень надеюсь, что конфликт скоро разрешится», — сказал Махди Фариз.

Семью из 14 человек приютили в Воложине. Как в Минской области организовали помощь для приехавших из Газы.

Он планирует разместить семью в своей квартире в Новополоцке.

«Пока расположимся там, а дальше будет видно. Думаю, что государство нас не оставит. Отдельно хочу сказать большое спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко за его личное распоряжение. Мы ему очень благодарны», — сказал Фариз Махди.

Прибывающих из Газы встречали и представители Белорусского Красного Креста.

«Здесь, в аэропорту, мы готовы обеспечить людей сухим пайком, средствами гигиены. Люди летят из жаркой страны, поэтому мы взяли для них теплые вещи и воду. Мы также готовы оказать им социальную поддержку и первую помощь, сопроводить до автобусов и мест их проживания», — рассказала председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Романия Зорина.

Когда борт наконец приземлился в аэропорту, первыми на трап ступили дети. Они зажмуривали и прикрывали глаза руками от яркого света, но даже так их радостные улыбки нельзя было не заметить. Прибывших укутывали в пледы и быстро провожали до автобусов. Климат в Газе далеко не тот, что в Беларуси, поэтому некоторые наши соотечественники и их семьи были одеты легко.

Была среди них и семья Махди.

«Испытываем огромную радость, но есть и боль, горесть. Там остались коллеги, друзья. Там остался муж, — поделилась родственница Фариза. — Он два дня был на границе. Только теперь я узнала, что его вернули в Газу. Большое спасибо Президенту Беларуси и всем, кто принимал участие в нашей эвакуации. Мы благодарны за ту помощь, которую нам оказали».

Стоит ли говорить, какую радость они испытали от встречи с Фаризом? Как и те, кто прилетел с ними на борту и встретился со своими родителями, братьями, сестрами. Люди не сдерживали эмоций: обнимались, смеялись, плакали — и снова смеялись. Их состояние вполне можно понять. Они выбрались из настоящего кошмара, и чтобы прийти в себя, им нужно время. Особенно детям. С ними, кстати, работали психологи из Республиканского отряда специального назначения «Зубр».

«Это очень непросто. Если бы не эвакуация, мы потеряли бы надежду. У меня пятеро детей. Рада, что нас здесь встретили. Но там остались наши друзья. Надеюсь, что с ними все будет хорошо», — рассказала эвакуированная из Газы белоруска Елена.

Одной из многодетных семей, эвакуированных из сектора Газа окажет помощь Мингорисполком, разместив их в отеле. Две семьи белорусов прибудут сегодня ночью на малую родину, в Волковысский район.

БЕЛТА.

Фото Павла Орловского, Виталия Пивоварчика.

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