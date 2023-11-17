03:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 17 ноября
Ребенка с приступом эпилепсии спасли в ТЦ Хабаровска.
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Сотрудница транспортной полиции Лейла Гасанова спасла жизнь 12-летней девочке. В тот момент женщина как раз приехала за дочкой в торговый центр, где заметила кучку детей. У одного из отдыхающих случился приступ эпилепсии. У девочки сковало все мышцы, ее рвало. Вместе со случайной посетительницей центра Лейла полчаса спасала ребенку жизнь.
В Биробиджане около улицы Невской заметили детей, которые проверяли на прочность лед залива Бира. Двоих подростков заметили тут вечером 16 ноября. Они ушли от берега где-то на 15 метров и били палкой по поверхности водоема.
Жительница Железнодорожного района испортила чужую машину на парковке кафе. Владелец заявил, что ущерб превысил 300 тысяч рублей. Подозреваемую быстро задержали. Как оказалось, это была ее месть за то, что мужчина не захотел с ней знакомиться. Злость она выместила на машине, даже не зная, кому она принадлежит.