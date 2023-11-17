03:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Дождь, снег и гололед: Приморье накрыл циклон
Как будет меняться погода в течение дня, и где работает спецтехника.
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17 ноября в Приморье, как и прогнозировали синоптики, очередной активный циклон принес осадки в виде дождя и снега. В течение дня они будут усиливаться. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
На востоке края днём ожидается местами очень сильный дождь (свыше 50 мм за 12 часов и менее).
Последствия непогоды уже ощутили на себе жители некоторых районов края. В Партизанского городском округе снегом занесло Серебряный перевал. Там работает спецтехника.
В Дальнереченске местные власти предупредили жителей о возможной отмене утренних автобусных рейсов в связи с небезопасной обстановкой на дорогах.
Как сообщили в мэрии, с 6 утра 17 ноября дорожные службы начали обработку основных транспортных артерий Владивостока и сложных спусков противогололёдными реагентами.
«Спецтехника задействована на Русском острове, проспекте Красного Знамени, улицах Адмирала Юмашева, Лесной, Семёновской, Русской, Нерчинской, Выселковой, Пограничной, Тигровой, Капитана Шефнера, Жигура, Днепровской, трассе Седанка — Патрокл и многих других участках», — рассказали в администрации города.
Во Владивостоке работает круглосуточный оперативный штаб для решения вопросов, связанных с непогодой. Транспортная обстановка в городе пока спокойная. Загруженность дорог на 9 утра составляла 2 балла. Замедленное автомобильное движение наблюдается на традиционных участках — в районе Гоголя и Алеутской.