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03:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дождь, снег и гололед: Приморье накрыл циклон

Как будет меняться погода в течение дня, и где работает спецтехника.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 3 м/с 76% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: PrimaMedia.ru

17 ноября в Приморье, как и прогнозировали синоптики, очередной активный циклон принес осадки в виде дождя и снега. В течение дня они будут усиливаться. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

На востоке края днём ожидается местами очень сильный дождь (свыше 50 мм за 12 часов и менее).

Последствия непогоды уже ощутили на себе жители некоторых районов края. В Партизанского городском округе снегом занесло Серебряный перевал. Там работает спецтехника.

В Дальнереченске местные власти предупредили жителей о возможной отмене утренних автобусных рейсов в связи с небезопасной обстановкой на дорогах.

В связи с непогодой во Владивостоке на три дня объявлен режим повышенной готовности. Он начал действовать с 18.00 15 ноября и продлится до 9.00 19 ноября.

Как сообщили в мэрии, с 6 утра 17 ноября дорожные службы начали обработку основных транспортных артерий Владивостока и сложных спусков противогололёдными реагентами.

«Спецтехника задействована на Русском острове, проспекте Красного Знамени, улицах Адмирала Юмашева, Лесной, Семёновской, Русской, Нерчинской, Выселковой, Пограничной, Тигровой, Капитана Шефнера, Жигура, Днепровской, трассе Седанка — Патрокл и многих других участках», — рассказали в администрации города.

Во Владивостоке работает круглосуточный оперативный штаб для решения вопросов, связанных с непогодой. Транспортная обстановка в городе пока спокойная. Загруженность дорог на 9 утра составляла 2 балла. Замедленное автомобильное движение наблюдается на традиционных участках — в районе Гоголя и Алеутской.

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