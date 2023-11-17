03:23 (мск), источник: Комсомольская правда
17 ноября в Иркутской области ожидаются метели и плюсовая температура
Погода в Иркутске 17 ноября 2023 года будет без осадков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Последний осенний месяц в самом разгаре. Уже неделю ноябрь продолжает радовать жителей Приангарья плюсовой температурой. Однако, сильные порывы ветра не позволяют насладиться внезапным потеплением. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 17 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 17 ноября
— В регионе ожидается переменная облачность, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер 4−9 метров в секунду, местами с порывами до 13 м/с. В западных и северных районах Приангарья порывы до 18 м/с, метели. Температура +2…+7, а при облачной погоде −3…-8 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 17 ноября 2023 года будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +5.
Кроме того, сотрудники гидрометцентра сообщают о снежном накате и гололеде на дорогах Иркутской области.