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03:23 (мск), источник: Комсомольская правда

17 ноября в Иркутской области ожидаются метели и плюсовая температура

Погода в Иркутске 17 ноября 2023 года будет без осадков.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 3 м/с 76% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Последний осенний месяц в самом разгаре. Уже неделю ноябрь продолжает радовать жителей Приангарья плюсовой температурой. Однако, сильные порывы ветра не позволяют насладиться внезапным потеплением. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 17 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 17 ноября

— В регионе ожидается переменная облачность, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер 4−9 метров в секунду, местами с порывами до 13 м/с. В западных и северных районах Приангарья порывы до 18 м/с, метели. Температура +2…+7, а при облачной погоде −3…-8 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 17 ноября 2023 года будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +5.

Кроме того, сотрудники гидрометцентра сообщают о снежном накате и гололеде на дорогах Иркутской области.

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