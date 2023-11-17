«Тяжело переживал из-за сорванного концерта»: Почему гитарист золотого состава «Алисы» умер через три месяца после загадочной пропажи

Один из участников золотого состава «Алисы» неожиданно скончался в Петербурге. Гитарист и сооснователь легендарной рок-группы Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни. Это произошло спустя три месяца после того, как Шатла (псевдоним рокера. — прим.ред.) всем миром искали по городу. Дезориентированного мужчину нашли в кустах недалеко от дома. Тогда-то и поползли слухи, что у него творческий кризис и депрессия. Spb.kp.ru узнала от близких правду об его последних днях жизни.
От квартирников до концертных залов
Уже в студенчестве Шаталин подрабатывал вахтовиком в Сибири, пропадал на капустниках в Ленинграде, освоил клавиши и гитару, создал пару групп и заслушивался Джими Хендриксом. В 1983 году судьба свела его с основателем «Алисы» — ее фронтменом Святославом Задерием (за год до прихода Константина Кинчева, нынешнего лидера «Алисы»).
— Шаталин был как железный дровосек. От него и шла основная энергия, хоть он и был скромнягой, — вспоминал клавишник группы Павел Кондратенко.
После выступления в Ленинградском рок-клубе группа стала известной в городе. Потом начались бесконечные квартирники, записи альбомов, концерты, туры по России. Но в творческом коллективе никуда без интриг. Шатл трижды уходил из «Алисы». Первый раз в 1985 году из-за учебы на железнодорожника, второй — в 1988 году из-за ссоры с Кинчевым при записи гитарного соло. Но эти расставания были недолгими. Третий же уход, в 2003 году, был окончательным. По словам Кинчева, он жестко поговорил с Шатлом после концерта в Краснодаре, а через три дня узнал от директора «Алисы» об его уходе.
— Поклонники переживали из-за распада «золотого состава», — сказал spb.kp.ru лидер фан-группы Шаталина Никита Строков. — Ушла старая гармония, не было той души. Шатл ведь был лидером наряду с Кинчевым, сочинял множество композиций, аранжировал. А после Андрея звучание группы стало тяжелее. «Алису» потом даже подозревали в плагиате «Рамштайна».
Несостоявшееся возвращение
Дальше рокер занялся электронной музыкой и даже записал сольный альбом, несколько композиций из которого использовали в малоизвестных фильмах. После 2010-х Шаталин периодически организовывал творческие вечера, выступал на квартирниках с бывшими партнерами по «Алисе». На одном из встреч с фанатами он признался, что не смог бы остаться в «Алисе», потому что был блюзовым гитаристом, а Кинчев «подсел» на тяжелые стили. Но с лидером группы Шатл все же помирился.
— У меня сохранилось одно из последних видео с Шаталиным. Снято в неформально обстановке пару лет назад. В нем Андрей благодарит Костю Кинчева и вспоминает других ребят, а также обсуждает новые планы, — поделился с spb.kp.ru журналист Юрий Белов, близкий к семье Шаталина.
Мечты у Шатла действительно были грандиозные. В 2019 году ему удалось собрать золотой состав группы. Была назначена дата концерта в большом зале. По Петербургу расклеили афиши. Распродали билеты. Но случился ковид. Все планы сорвались, Шатл долго не появлялся на публике. Пока в августе 2023 года внезапно не пропал, выйдя из магазина возле дома. Трое суток его искали полиция, и волонтеры. Нашли лежащим в кустах в парке на юго-западе. Фанаты не сразу узнали его — заросший бородой, весь седой, в запачканной одежде мужчина смахивал на бездомного. В СМИ поползли слухи, что музыкант в глубокой депрессии.
— Он уже давно ничего не делал, не работал. Сидел дома и воспитывал дочек. Помимо взрослых сыновей у него девочки-близняшки лет десяти, — отмечал источник spb.kp.ru.
«Был в творческом поиске»
Достаточно быстро семья Шаталина выступила с заявлением, что слухи преувеличены. А пропажу музыканта объяснили тем, что он упал на улице, ударился головой и получил сотрясение мозга, из-за чего временно потерялся в пространстве.
— У Андрея не было ни депрессии, ни творческого кризиса. По словам его детей, он сильно переживал из-за отмены концерта золотого состава. Он был в творческом поиске и посвящал себя воспитанию дочек, — поделился с редакцией источник, знакомый с семьей.
Информацию о травме отца spb.kp.ru подтвердил и сын рокера Василий Шаталин. Музыканта лечили от последствий падения в больнице. И вдруг — 13 ноября приходят сообщения, что гитарист скончался. Но точную причину смерти называть отказываются и коллеги, и родные, и друзья.
— Отец скончался от непродолжительной болезни, но больше я ничего не скажу, потому что СМИ устроили нам небольшую травлю, — уточнил сын Шатла Василий. — Мы оповестим о дате и месте похорон.
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