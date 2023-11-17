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07:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев на выходных ожидает потепление до +9 градусов

По прогнозам синоптиков, в Красноярске 18 и 19 ноября пройдут небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 0 м/с 82% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

В Красноярске ожидаются тёплые и дождливые выходные. Свежим прогнозом погоды на 17 и 18 ноября поделились синоптики Гидрометцентра.

18 ноября (суббота): дневная температура будет достигать +4 градусов тепла, но ночью похолодает до +2 градусов. В течение дня в городе местами пройдёт небольшой дождь. Солнце будет выглядывать крайне редко. Ветер юго-восточный до 2 м/c. Давление 737 мм рт.сс;

19 ноября (воскресенье): воздух прогреется до +9 градусов, ночью ожидается резкое похолодание до −8 градусов. Погода будет пасмурная, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный до 7 м/с. Давление 723 мм рт.сс.

Напомним, 17 августа в Красноярск ожидается до +3 градусов тепла, ночью похолодает до −1 градуса. Местами пройдёт небольшой дождь. На дорогах возможна гололедица.

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