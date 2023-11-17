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03:12 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Снежный циклон обрушился на Хабаровск

Из-за положительных температур специалисты не исключают, что может пойти дождь.

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Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске начался снежный циклон. Стихия пришла в город как минимум на два дня, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Первый снег выпал в городе сегодня утром, 17 ноября. Пока осадки умеренные, но к обеду, согласно прогнозам синоптиков, ситуация ухудшится. Из-за положительных температур специалисты не исключают, что может пойти дождь.

Дорожные службы готовятся к борьбе с последствиями сегодняшней погоды. На улицы вышла снегоуборочная техника.

По данным Хабаровского гидрометцентра, основной период прохождения циклона придётся на 17 ноября. Также снегопады сохранятся в ночь на субботу, 18 ноября. В последующие дни в краевой столице похолодает, а погода ожидается преимущественно без осадков.

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