03:12 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Снежный циклон обрушился на Хабаровск
Из-за положительных температур специалисты не исключают, что может пойти дождь.
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В Хабаровске начался снежный циклон. Стихия пришла в город как минимум на два дня, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Первый снег выпал в городе сегодня утром, 17 ноября. Пока осадки умеренные, но к обеду, согласно прогнозам синоптиков, ситуация ухудшится. Из-за положительных температур специалисты не исключают, что может пойти дождь.
Дорожные службы готовятся к борьбе с последствиями сегодняшней погоды. На улицы вышла снегоуборочная техника.
По данным Хабаровского гидрометцентра, основной период прохождения циклона придётся на 17 ноября. Также снегопады сохранятся в ночь на субботу, 18 ноября. В последующие дни в краевой столице похолодает, а погода ожидается преимущественно без осадков.