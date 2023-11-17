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05:30 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 17 ноября ожидается до +5 градусов днем

В городе на рабочей неделе значительно потеплело.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 2 м/с 71% 763 мм рт. ст. +16°

В Красноярске 17 ноября ожидается переменная облачность, днем будет небольшой мокрый снег, ночью без осадков, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду, могут быть порывы ветра до 18 метров.

Температура воздуха в Красноярске 17 ноября будет плюсовой. Так, днем она достигнет максимально +5 градусов, а также +1 градус ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее. Также гололед будет и на пешеходных дорожках.

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