ГИБДД просит хабаровчан не выезжать на дороги из-за циклона

По данным синоптиков, стихия будет бушевать в городе с 17 по 18 ноября. Ожидаются мокрый снег и усиление ветра. Неблагоприятные погодные условия могут затруднить вождение, а также спровоцировать ДТП и пробки.
ГИБДД попросила водителей по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях, пока метеоусловия не улучшатся. Тем же, кто решит выехать на дорогу, порекомендовали соблюдать меры предосторожности.
«Будьте предельно внимательными, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, выбирайте скоростной режим, строго выполняйте предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», — отметили в ведомстве.
Также Госавтоинспекция обратилась к пешеходам. Горожан попросили тщательнее соблюдать меры безопасности при переходе улиц и пересекать проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора.