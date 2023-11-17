04:51 (мск), источник: АиФ Иркутск
Яйца в Иркутской области за октябрь подорожали на 28 процентов
Общий же уровень цен на продукты первой необходимости в регионе увеличился на 5,8 процента.
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Цены на яйца в Иркутской области в октябре выросли на 28 процентов. Об этом сообщает Иркутскстат. Общий же уровень цен на продукты первой необходимости в регионе увеличился на 5,8 процента.
Среди мясопродуктов в октябре в Иркутской области наибольший рост показали куриные окорочка, которые подорожали на 8,4 процента. Из круп и бобовых сильнее всего подорожал геркулес — на 5,3 процента. Гречка же за указанный период выросла в цене на 3 процента.
Также за октябрь серьезно подорожали овощи — на 22 процента. Так, на 19 процентов выросла цена на огурцы, на зелень — на 4,6 процента. Однако есть и категории, которые, наоборот, подешевели. На 9,5 процента подешевела морковь, на 5 процентов — лук и на 3,5 процента — на свеклу.