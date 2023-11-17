04:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Сергей Кравчук подписал соглашение с Советами муниципалитетов ДФО
Мэр Хабаровска принял участие в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
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Мэр Хабаровска выразил благодарность всем участникам V съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления за их ежедневный труд и важную роль в решении проблем горожан. Основное внимание на встрече было уделено проекту «Муниципальный диалог». Этот проект нацелен на изучение как успешных практик, так и проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты.
— Более 80 тысяч запросов обсудили на стратегических сессиях с участием представителей региональной, федеральной власти и экспертов. Из этих обсуждений вытекли 25 предложений от муниципального сообщества, которые включены в поручения президента РФ Владимира Путина, — рассказали в администрации Хабаровска.
Важным шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве между 11 Советами муниципальных образований ДФО. Это соглашение расширяет возможности взаимодействия и обмена опытом. В настоящее время в системе местного самоуправления работают более четырех миллионов человек в 18 тысячах муниципальных образований. Именно на муниципальном уровне принимаются оперативные решения для обеспечения комфорта и качества жизни жителей города, поддержания тепла в домах, обеспечения чистоты дворов и благоустройства территорий.