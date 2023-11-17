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04:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Рост цен в Приморье продолжает бить рекорды: показатели инфляции остаются высокими

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ФедералПресс. В октябре потребительские цены выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего на росте инфляции сказалось подорожание мяса и птицы.

Источник: РИА "Новости"

Так, в регионе на 2 — 3% подорожало мясо птицы, говядина и свинина, на 4% — мясные субпродукты. На 2 — 5% выросли цены на масло сливочное и оливковое, на 3% — мука, овощные консервы, на 4% — сгущенное молоко, на 3 — 5% — манная крупа, пшено и шлифованный рис. Больше всего цены выросли на куриное яйцо — на 14,35%.

Также инфляция сказалась и на стоимости черного байхового чая, который подорожал на 12%.

Однако на 3−9% стали дешевле некоторые овощи, среди которых морковь, свекла, капуста, репчатый лук, свежая зелень и картофель.

Цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 1,3%, а с начала года — на 10,1%. Ослабление курса рубля больше всего сказалось на стоимости хозяйственного мыла, порошка, электрочайников и подержанных иномарок. Также подорожали бензин и дизельное топливо — на 0,2% и 3,1% соответственно. Выросла и стоимость проезда на городских автобусах на 2%.

Как передает Приморскстат, с начала года показатели инфляции составили 7,7%.

Ранее «ФедералПресс» писал, что уровень инфляции в Приморье опережает средний уровень цен по всей России. По прогнозам экономистов, такая тенденция будут продолжаться и дальше.

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