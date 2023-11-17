Приморский океанариум начал продавать краснокнижных пингвинов: сколько стоят

Как сообщил PrimaMedia руководитель службы по работе с морскими млекопитающими Антон Брыков, потенциальные покупатели — зоопарки РФ с лицензиями и разрешениями на их содержание. Начальная цена — 1 760 880 рублей.
«Успешное размножение пингвинов Гумбольдта дает возможность Приморскому океанариуму продавать птенцов в зоопарки и океанариумы, и для этого получены все необходимые документы и разрешения», — отметил он.
В данное время стая насчитывает более 30 особей, часть обитает в экспозиции «Полярный мир» главного корпусаа, а часть в здании научно-адаптационного корпуса. Птенцы будут идти на продажу только после того, как начнут самостоятельно есть рыбу и пройдут карантин.
Пингвины Гумбольдта внесены в Международную Красную книгу и относятся к исчезающим видам. Всего за последние пять лет в океанариуме вылупились 24 птенца.
Ранее «ФедералПресс» писал, что московский зоопарк устроил «аквадискотеку» с пузырями для пингвинов.