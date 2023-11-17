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05:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Приморский океанариум начал продавать краснокнижных пингвинов: сколько стоят

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ФедералПресс. Аукцион на двух пингвинов Гумбольдта объявил Приморский океанариум. На продажу выставлены две особи.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как сообщил PrimaMedia руководитель службы по работе с морскими млекопитающими Антон Брыков, потенциальные покупатели — зоопарки РФ с лицензиями и разрешениями на их содержание. Начальная цена — 1 760 880 рублей.

«Успешное размножение пингвинов Гумбольдта дает возможность Приморскому океанариуму продавать птенцов в зоопарки и океанариумы, и для этого получены все необходимые документы и разрешения», — отметил он.

В данное время стая насчитывает более 30 особей, часть обитает в экспозиции «Полярный мир» главного корпусаа, а часть в здании научно-адаптационного корпуса. Птенцы будут идти на продажу только после того, как начнут самостоятельно есть рыбу и пройдут карантин.

Пингвины Гумбольдта внесены в Международную Красную книгу и относятся к исчезающим видам. Всего за последние пять лет в океанариуме вылупились 24 птенца.

Ранее «ФедералПресс» писал, что московский зоопарк устроил «аквадискотеку» с пузырями для пингвинов.

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Приморский океанариум начал продавать краснокнижных пингвинов: сколько стоя
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