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04:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Прямые рейсы Хабаровск-Сочи стартуют в мае 2024 года

Перевозки осуществляет авиакомпания iFly.

Источник: AP 2023

Авиакомпания iFly весной 2024 года вновь будет выполнять прямые рейсы из Хабаровска в Сочи. Первый перелет назначен на 30 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
 — Прямой рейс Хабаровск-Сочи не просто позволяет дальневосточникам отдохнуть на самом востребованном курорте Краснодарского края, но и укрепляет связи между регионами и стимулирует обоюдное развитие туристического сектора, — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю. Вылет из краевой столицы по четвергам и воскресеньям, возвращение в Хабаровск — четверг и суббота. В таком режиме перелеты организуют вплоть до сентября следующего года.

Напомним, по направлению Хабаровск-Сочи, благодаря программе субсидирования, авиабилеты можно приобрести по сниженной стоимости. Льготой могут воспользоваться пассажиры в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины — 55 лет, а также для инвалиды I группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства I, II групп, а также для многодетные семьи.

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