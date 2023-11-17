04:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Олег Кожемяко ответит на вопросы приморцев в ходе «Прямого разговора» 28 ноября
Жители края могут присылать свои вопросы в чат-бот.
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Глава Приморья Олег Кожемяко анонсировал традиционный «Прямой разговор» (12+) 28 ноября, сообщает ИА PrimaMedia. Жители края могут присылать свои вопросы через комментарии к анонсу и чат-бот.
«Дорогие друзья, 28 ноября проведём “Прямой разговор” в эфире телеканалов “ОТВ” (16+) и “ГТРК Владивосток” (16+), а также в моих соцсетях и аккаунтах Правительства Приморья», — написал Олег Кожемяко. — Присылайте волнующие вас вопросы в комментариях к этой публикации".
Также видеообращения до 1 минуты через принимаются через специальный чат-бот.
Напомним, что прошлый «Прямой разговор» с губернатором состоялся 11 октября 2022 года. На нем освещались две темы. В 50-минутной передаче 40 минут было посвящено вопросам СВО. Олег Кожемяко тогда впервые озвучил долгожданные цифры по мобилизации в крае (призвано 7400 человек). В оставшееся время губернатор рассказывал о борьбе с последствиями разрушительной стихии — в сентябре регион накрыл тайфун Hinnamnor, из-за которого часть городов и районов Приморья ушли под воду, нарушилось дорожное сообщение с десятками населенных пунктов.